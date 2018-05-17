МИД Нидерландов: Компании ЕС надо «освободить» от санкций США

Нью-Йорк, США, , 20:59 — REGNUM Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что голландским и европейским компаниям в Иране необходима защита от санкций США, 17 мая передает агентство Associated Press.

«Лучшим вариантом для европейских и голландских компаний будет освобождение от любых санкций США против организаций, ведущих бизнес с Ираном», — заявил Блок журналистам перед заседанием Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая США вышли из «ядерной сделки» 2015 года и заявили о введении новых санкций против Ирана и всех его контрагентов, в том числе из Евросоюза. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже заявили, что не готовы «защищать» бизнес компаний ЕС в Иране.

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