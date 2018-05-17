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Макрон не готов воевать с США из-за «ядерной сделки»

Экономика

«Президент Французской Республики не является генеральным директором Total»

Макрон не готов воевать с США из-за «ядерной сделки»
Иллюстрация: White House
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

София, 17 мая 2018, 20:44 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его правительство не будет «выбирать сторону» в борьбе США и Ирана, 17 мая передает агентство Associated Press.

«Мы не собираемся быть союзниками Ирана против Соединенных Штатов Америки… Мы не собираемся заставлять французские предприятиям оставаться в Иране. Президент Французской Республики не является генеральным директором Total», — заявилил Макрон на саммите ЕС в болгарской Софии.

Отметим, из-за новых санкций США в связи с расторжением американской стороной «ядерной сделки» в Иране могут потерять многомиллиардные контракты французские компании Total и Airbus.

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Противостояние Ирана и США
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