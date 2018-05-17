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Назарбаев о цифровизации: важно работать с российскими компаниями

Экономика

Назарбаев обратил внимание на то, что глава «Яндекс» является выходцем из Казахстана

Астана, 17 мая 2018, 19:49 — REGNUM  России и Казахстану необходимо воспользоваться уникальной ситуацией, когда на одном рынке цифровых технологий присутствуют как зарубежные, так и отечественные компании, заявил руководитель группы компаний «Яндекс» Александр Волж на встрече с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым в рамках IX астанинского экономического форума. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе президента Казахстана.

Назарбаев обратил внимание на то, что Волж является выходцем из Казахстана и считается первопроходцем в цифровой экономике в СНГ. Глава государства отметил важность работы с российскими компаниями в сфере цифровых технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля в Алма-Ате состоялся форум «Цифровая повестка дня в эпоху глобализации», в котором приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Председатель российского правительства Дмитрий Медведев призвал участников сблизить подходы к технологии блокчейна.

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Экономика Казахстана
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