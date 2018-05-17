Потенциал Липецкой области представят на инвестфоруме в Германии

Липецк, , 19:09 — REGNUM Инвестиционный, экономический и промышленно-инновационный потенциал Липецкой области представят в немецком городе Франкфурте-на-Майне. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, 29 мая там пройдет инвестиционный форум «Инвестиции и кластеры — синергия развития Липецкой области», на котором представителям бизнес-сообщества Европы расскажут о существующих инвестиционных площадках и о преимуществах, которые готов предоставить регион иностранным инвесторам.

Германия на протяжении нескольких лет входит в число крупнейших торгово-экономических партнеров Липецкой области. В 2017 году внешнеторговый оборот между ними вырос на 15% по сравнению с 2016 годом. Этому способствовали двусторонние визиты немецких и российских компаний в Липецкую область и в Германию.

С начала 2018 года Липецкую область посетили более 30 иностранных компаний из стран Западной Европы, США и Азии — в том числе и делегация из Германии, прибывшие в регион в конце апреля. Наибольший интерес представители 16 немецких компаний, посетившие Липецкую область, проявили к локализации производств в особо экономических зонах области и поиску партнеров среди местного бизнеса.

Несмотря на санкционную политику, иностранные компании с оптимизмом смотрят на развитие своего бизнеса в Липецкой области. В качестве основных площадок для локализации производств наибольший интерес вызывают федеральная ОЭЗ ППТ «Липецк», 10 региональных ОЭЗ и частные технопарки.

«Выгода от прихода на территорию области ведущих мировых фирм очевидна. И она измеряется не только финансовыми вливаниями, но и новыми технологиями, особенностями менеджмента, системами управления, которые активно внедряются.

Несомненно, реализация намеченных планов иностранных инвесторов будет способствовать модернизации производств липецких предприятий, проектированию и сопровождению новых промышленных и сельскохозяйственных проектов на территории области. Очень важно и то, что создание высокопродуктивных рабочих мест ведёт к росту благосостояния жителей», — считает глава администрации Липецкой области Олег Королёв.