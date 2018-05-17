Ульяновск примет участие в организации авиаперелета через 20 городов России

Ульяновск, , 18:40 — REGNUM Ульяновская область примет участие в организации национального авиаперелета «АОН-2018» по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, участники которого посетят 20 российских городов. Мероприятие проводят дирекция Международного авиатранспортного форума «МАТФ-2018» совместно с Межрегиональной общественной организацией пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-России), сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Перелет осуществляют частные пилоты на самолетах и вертолетах, участники посетят Санкт-Петербург, Москву, Новинки, Нижний Новгород, Ульяновск, Казань, Уфу, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Барнаул, Алтай, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток.

Миссией проекта является привлечение внимания государства к проблемам авиации общего назначения (АОН): недостаткам инфраструктуры, избыточному регулированию подготовки и обучения летным профессиям, отсутствию механизмов коммерциализации деятельности отрядов малой авиации, осуществляющих социально значимые работы для населения и регионов РФ.

«В ходе авиаперелета мы планируем зафиксировать и проанализировать типичные трудности, связанные с эксплуатацией регионами РФ инфраструктуры АОН, наземных служб приема и размещения воздушных судов и пилотов. Ну и, конечно, этот проект для нас еще и повод увидеться с давними знакомыми, единомышленниками, влюбленными в небо и авиацию, в разных регионах страны», — отметил председатель АОПА-Россия Владимир Тюрин.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подчеркнул, что регионы могли бы уделять больше внимания развитию малой авиации в стране.

«Все, что связано с безопасностью — борьбой с пожарами, поиском пропавших людей, оказанием экстренной помощи в труднодоступных местах, — безусловный приоритет в работе региональных властей. Результаты авиаперелета «АОН» позволят аргументированно взвесить возможные решения в области регулирования авиации общего назначения с позиций субъектов РФ», — считает Морозов, который является также одним из инициаторов проекта.

Кроме того, глава области добавил, что все проблемные вопросы малой авиации планируется обсудить в августе на Международном авиатранспортном форуме «МАТФ», который состоится в Ульяновске.

Напомним, Международный авиатранспортный форум «МАТФ» проходит каждые два года в Ульяновске и состоится 16−18 августа 2018 года в пятый раз. Ключевым событием Форума является Международный конгресс, в подготовке которого принимают участие ведущие отраслевые эксперты, специалисты заинтересованных министерств и ведомств, авиационные предприятия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе 2012 года на одном из первых Форумов был заключен меморандум о том, что Ульяновская область войдет в «Европейское партнерство авиационных кластеров» (ЕАСР).

Согласно тексту меморандума, ЕАСР выражает твердую заинтересованность в сотрудничестве с авиационным кластером Ульяновской области «Ульяновск Авиа» и в выполнении совместных проектов. Целью такого сотрудничества является поддержка регионального развития и создание базы для международного обмена знаниями в авиационной отрасли.