Кипр: турки имеют право на природные ископаемые, но после объединения

Никосия, , 18:28 — REGNUM Республика Кипр намерена дальше продвинуться в осуществлении своих планов по освоению запасов природного газа острова и его территориальных вод, заручившись «поддержкой международного права и международного сообщества». Об этом во вторник, 15 мая, заявил официальный представитель правительства республики Продромос Продрому, сообщает Cyprus-Mail.

Подобное заявление кипрский политик сделал в ответ на предупреждение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о фактически гарантированной нестабильности в регионе в случае продолжения односторонней политики Никосии по разведке углеводородов.

«Если греко-кипрская сторона и дальше будет настаивать на продолжении своей односторонней деятельности по добыче углеводородов в Восточном Средиземноморье, то безопасность и стабильность в этом регионе будут постоянно находиться под угрозой», — заявил турецкий лидер в понедельник, 14 мая, во время своего официального визита в Великобританию.

Напомним, что в феврале турецкие военные корабли помешали судну итальянской энергетической компании ENI производить бурение в месторождение в блоке 6 исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра.

Продрому, в свою очередь, лишний раз упомянул, что энергетические планы республики не только соответствуют нормам международного права, но поддерживаются со стороны России, США, а также Европейского совета.

«Несомненно то, что Республика Кипр имеет на своей стороне поддержку международного права и международного сообщества, и, конечно, она будет продолжать осуществлять свои суверенные права в сотрудничестве с соседними странами, с которыми у нее есть соглашения, а также с государствами-членами ЕС», — заявил Продрому.

Кипрское правительство, помимо прочего, заявило, что оно всё же признает права турок-киприотов на владение и распоряжение природными ресурсами острова, которые они, однако, смогут осуществлять только после воссоединения Кипра. Греко-кипрская сторона настаивает, что Турция, равно как и турки-киприоты, не может предъявлять претензии, связанные с разведкой углеводородов в кипрской ИЭЗ, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе предыдущих переговоров.

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Последние мирные переговоры о воссоединении острова безуспешно завершились в Кран-Монтане в июле 2017 года. Тогда обе стороны действительно согласились с тем, что за разведку и эксплуатацию природных ресурсов будет отвечать уже объединенное федеративное кипрское государство. Однако при такой постановке вопроса отложить свою разведывательную деятельность до воссоединения острова должна и Республика Кипр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер ТРСК Мустафа Акынджи также выразил мнение, что газопровод в Европу через Турцию мог бы способствовать урегулированию кипрского конфликта, в то время как единоличное обладание природными ресурсами, напротив, лишает греческую сторону стимула для поисков решения.

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