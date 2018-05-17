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МИД Узбекистана предупредил об особенностях поведения в Туркмении

Экономика

В Туркмении запрещено курить в общественных местах

Ташкент, 17 мая 2018, 18:39 — REGNUM  МИД Узбекистана предупредило граждан, отправляющихся в Туркмению, о правилах пребывания в этой стране, в том числе о запрете курения в общественных местах и ввозе жевательного табака, запрещенного в республике. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Узбекистана.

В министерстве предупредили, что после прибытия в Туркмению необходимо зарегистрироваться по месту пребывания в органах миграционной службы в течение трех дней. Если иностранные граждане следуют через республику транзитом, то в течение пяти дней допускается регистрация только на постах миграционного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Узбекистан с двухдневным визитом прибыл президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Стороны отметили выход двухсторонних отношений на новый уровень. В рамках визита состоялся также бизнес-форум, на котором было подписано несколько соглашений на $250 млн.

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