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Строительство газопровода к новому НПЗ в Узбекистане запустят до конца года

Экономика

Газопровод будет строить «дочка» Газпромбанка

Ташкент, 17 мая 2018, 18:15 — REGNUM  В Джизакской области Узбекистан в третьем-четвертом квартале 2018 года компания Enter Engineering Pte Ltd, контролируемая Газпромбанком, приступит к строительству газопровода для нефтеперерабатывающего комплекса, сообщает 17 мая «Sputnik Узбекистан».

По словам представителя компании, до конца 2018 года будут решены все инвестиционные вопросы о строительстве газопровода. В настоящее время на местности проводятся географические и топографические изыскания.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года в Джизакской области Узбекистан было запущено строительство НПЗ. Для реализации проекта стоимостью $2,2 млрд была создана компания Jizzakh Petroleum. 40% акций компании принадлежат «Газпрому» и 60% — «Узбекнефтегазу».

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Газодобыча и транспортировка газа
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