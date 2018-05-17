Парадоксы Кавказа: платежная дисциплина улучшилась, но долги за газ выросли

Ставрополь, , 17:43 — REGNUM Газпром констатировал улучшение платежной дисциплины ряда субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году. Среди них на совете директоров акционерного общества были названы четыре из семи регионов СКФО — Ставропольский край, Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия. С января по апрель удалось вернуть во взаимодействии с правоохранительными органами 320 млн рублей долгов с промышленных потребителей.

Вместе с тем цифры говорят о том, что за первый квартал на Северном Кавказе произошло увеличение суммы просроченной задолженности потребителей за газ. Так, если на 1 января она составляла 26,9 млрд рублей, то спустя три месяца объем просроченной задолженности увеличился до 35,6 млрд рублей.

Читайте также: За «астрономические» долги за газ «Газпром» ответит Кавказу контрмерами

Стоит отметить, что в 2017 году в ряде субъектов округа, в том числе в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Северной Осетии, были созданы новые региональные компании по реализации газа, заменившие «Газпром межрегионгаз Пятигорск». Целью их создания было повысить и упорядочить прозрачность расчетов.

В декабре 2017 года была проведена уступка прав по долгам между новыми компаниями и старой. По данным Газпрома, без учета уступки просроченный долг СКФО к концу 2017 года достиг 85 млрд рублей.

Читайте также: Воровать и не платить: старые проблемы новых газовых компаний на Кавказе

Долги надо отдавать: Северный Кавказ начнет платить за свет по-новому

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в ходе совещания в Кабардино-Балкарии заявил, что долги СКФО перед компанией за потребленный газ превысили уже 61 млрд рублей. Если учесть, что общий долг жителей России перед газовиками составляет 72,6 млрд рублей, то доля Северного Кавказа в нем достигла почти 84%.