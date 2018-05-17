За четыре месяца производство тракторов в Узбекистане выросло в 11 раз

Ташкент, , 18:14 — REGNUM По итогам первых четырех месяцев 2018 года объем производства тракторов увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 11,4 раза, до 806 машин, сообщили в государственном комитете республики по статистике.

В отчетный период было выпущено 144 автобуса, что на 52% меньше, чем в январе — апреле 2017 года. Производство грузовых автомобилей уменьшилось на 29%, до 854 единицы. Объем производства промышленной продукции в республике по итогам четырех месяцев увеличился на 11,6%, до 60,3 трлн сумов (464 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года в Узбекистане прирост производства обрабатывающей промышленности составил 7,8%, горнодобывающей промышленности — 35,4%, электроснабжения подачи газа и пара — на 3,1%.

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