Четверг, 17 Мая 2018 года
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Узбекистан возобновляет сотрудничество с Эксимбанком США

Экономика

Банк будет предоставляться кредиты на поставку американского импорта в Узбекистан

Вашингтон, 17 мая 2018, 17:57 — REGNUM  В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Вашингтон Экспортно-импортный банк США и Национальный банк внешнеэкономической деятельности подписали меморандум о сотрудничестве на сумму $100 млн, сообщили 16 мая в пресс-службе узбекистанского банка.

Документ предусматривает возобновления сотрудничества Узбекистана с американским банком по торговому финансированию. Кроме этого, Эксимбанк США будет предоставлять долгосрочные и краткосрочные кредиты для импорта товаров и услуг в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита президента Узбекистана в США между компаниями двух стран были подписаны соглашения на общую сумму $4,8 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: США и Узбекистан подписали соглашения почти на $5 млрд

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США в Средней Азии
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