Узбекистан возобновляет сотрудничество с Эксимбанком США

Вашингтон, , 17:57 — REGNUM В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Вашингтон Экспортно-импортный банк США и Национальный банк внешнеэкономической деятельности подписали меморандум о сотрудничестве на сумму $100 млн, сообщили 16 мая в пресс-службе узбекистанского банка.

Документ предусматривает возобновления сотрудничества Узбекистана с американским банком по торговому финансированию. Кроме этого, Эксимбанк США будет предоставлять долгосрочные и краткосрочные кредиты для импорта товаров и услуг в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках визита президента Узбекистана в США между компаниями двух стран были подписаны соглашения на общую сумму $4,8 млрд.

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