Алтайские власти высоко оценили работу СГК в отопительном периоде

Барнаул, , 09:06 — REGNUM Предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) в Алтайском крае успешно прошли отопительный период 2017—2018 гг. Такую оценку работе энергетиков дали на заседании правительства региона под председательством губернатора Александра Карлина 16 мая.

С докладом об итогах прошедшего осенне-зимнего периода, а также подготовке к следующему в Барнауле, Бийске и Рубцовске перед членами правительства Алтайского края выступил директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов. Особое внимание он уделил итогам отопительного периода в Рубцовске, который впервые получал тепло от одного крупного источника вместо двух.

«Этот осенне-зимний период был аномально холодным за последние годы, и это позволило нам выявить те недостатки, которые еще существуют в системе теплоснабжения Рубцовска. Однако можно уверенно сказать, этот отопительный сезон подтвердил правильность принятых технических решений. У нас намечен план по дорегулировке тепловых сетей в Рубцовске и по природоохранной деятельности — начиная с ремонтов золоулавливающего оборудования, доналадки новых котлов и режимной наладки котельных агрегатов до разработки и оформления проекта санитарно-защитной зоны», — отметил Игорь Лузанов.

Он отметил, что в целом на подготовку к отопительному периоду 2018−2019 гг СГК в Алтайском крае планирует направить более 4,5 млрд рублей с учетом НДС. Из них 1,7 млрд — затраты на реализацию ремонтной программы в Барнауле, Бийске и Рубцовске, а 2,75 млрд — на реализацию инвестиционной программы.

Игорь Лузанов не обошел и вопрос раннего завершения отопительного периода в городах.

«В Бийске поторопились с завершением отопительного сезона. Мы получили много жалоб и обращений. В экстренном порядке пришлось заново подключать детские сады и школы. Сегодня там тепло. Однако в дальнейшем просим власти обратить внимание на проблему своевременного начала и завершения отопительного сезона», — отметил он.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил, что в крупных городах края — Барнауле, Бийске, Рубцовске — системы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ежегодно становятся более оснащенными, надежными, повышается качество оказания соответствующих услуг населению.

«Жители Барнаула отмечают улучшение качества теплоснабжения, — подчеркнул он. — Это подтверждается не просто какими-то моими суждениями, а социологией, и анализом обращений граждан. Мы считаем, что это происходит за счет вашей профессиональной ответственной работы. Конечно, внутренние процессы работы очень серьезны, мы это понимаем. Но результата мы достигаем все вместе».