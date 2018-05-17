Сергей Катырин: нужна новая редакция закона о СМИ

Москва, , 17:11 — REGNUM Нужны корректировки, возможно, даже новая редакция закона о средствах массовой информации — сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин после встречи с активом недавно образованного Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций.

ФЗ «О средствах массовой информации» был принят в 1991 году, то есть без малого тридцать лет назад, когда, например, и речи не было об интернет-изданиях. Поэтому по ряду существенных аспектов закон сильно отстал от нынешних реалий, бизнесу в этой сфере работать всё сложнее, подчеркнул Сергей Катырин.

Проблемы накопились действительно серьезные, говорили участники встречи. Так, страна переходит на цифровое вещание, введены в строй несколько цифровых мультиплексов, но участие в них региональных каналов не предусмотрено, то есть большинство региональных вещателей скоро окажутся под угрозой закрытия.

Региональный телеканал-вещатель платит за телесигнал на своей территории, при этом обязан распространять информацию одной из федеральных сетей, в итоге огромное количество региональных вещателей оказалось в так называемом «сетевом рабстве».

Странной представляется медиабизнесу и ситуация, при которой закупки контента, программ и оборудования для телевизионного канала проходят на условиях тендера в соответствии с 44-ФЗ, в котором выигрывает тот, кто предложит ниже цену, а следовательно, и низкое качество.

Сайты в сети Интернет не подлежат обязательной регистрации как СМИ и не подпадают под ограничения, установленные законом о СМИ, здесь не нужны лицензии на вещание, не применяются правила распространения рекламы в теле‑ и радиопрограммах, установленные ФЗ «О рекламе». То есть СМИ оказываются в очень неравном конкурентном положении по сравнению с ними.

Муниципальные и региональные власти в России закрывают киоски по продаже прессы. В 2004 году их было 42 тысячи, в прошлом — порядка 23 тысяч, а в нынешнем стало меньше еще на четверть. После отмены госсубсидий «Почте России» на покрытие убытков по доставке подписных изданий подписной тираж российской периодики в абсолютном значении сократился с 1 млрд. экземпляров в 2013 году до 500 млн. экземпляров в 2017 году и продолжает падать. Между тем 70 процентов стран дотируют подписку своих СМИ, это вопрос политический и социальный. На российских пространствах есть много мест, где пресса — важнейший канал связи с «Большой землей».

Немалые проблемы в полиграфии. За последние годы в отрасли была приобретена лишь одна новая машина, не ясно, на чем печатать тиражи лет через пять. Растет стоимость производства газет и журналов из-за непрекращающегося подорожания бумаги, полиграфических работ, логистики…

По мнению Сергея Катырина, надо тщательно изучить проблемы, обсудить с министерствами, профильным комитетом Госдумы. «Нужно определить, кто и за что отвечает, и после этого уже говорить об изменениях в законодательстве. Затронутые проблемы очень важны для всего общества, решать их надо комплексно, — убежден Сергей Катырин. — Безусловно, Палата поддержит бизнес, работающий в сфере медиакоммуникаций».