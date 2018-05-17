СГК испытает тепловые сети Рубцовска на прочность

Рубцовск, Алтайский край, , 06:55 — REGNUM 21 мая энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) в городе Рубцовске Алтайского края приступят к гидравлическим испытаниям на прочность и плотность трубопроводов отопления. Испытания продлятся порядка десяти дней и позволят выявить и устранить все повреждения до начала следующего отопительного сезона. Как сообщает управление по внешним связям СГК, на время гидравлических испытаний отключения горячего водоснабжения для потребителей не потребуется.

Процедура проведения гидравлических испытаний сводится к тому, что энергетики повысят давление теплоносителя в трубопроводе на 1, 25 атмосфер от рабочего, затем вновь снизят его до нормы. Единовременное повышение давления в сети будет поддерживаться около 30 минут. Температура сетевой воды в этот период не будет превышать 40 градусов, поэтому ее выход на поверхность в местах повреждений безопасен для горожан.

Специалисты сначала испытают тепловые сети в южной, центральной и северной частях города, а также в 1 поселке «Домики». После этого работы будут проведены по теплосетевому контуру котельных западного поселка.

«По итогам прошедшего отопительного периода мы обнаружили и устранили 633 повреждения на сетях отопления и горячего водоснабжения. Это порядка 1,65 повреждения на километр трубопроводов, — отметил Олег Семеньков, заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК. — Большинства повреждений нам позволили избежать как раз гидравлические испытания. Наша главная задача в межсезонье — тщательно подготовить трубы к новому сезону подачи тепла. Чтобы 2018−2019 год прошел без сюрпризов».

Также специалисты проведут диагностику трубопроводов на наличие в них посторонних предметов и веществ. В некоторых местах будут сделанные врезки, через которые можно будет осмотреть трубу изнутри.

Напомним, протяженность рубцовских тепловых сетей в однотрубном исполнении после проведенной СГК в 2017 году реконструкции и нового строительства, составляет 321 километр.