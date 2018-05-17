Четверг, 17 Мая 2018 года
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Ярославское предприятие модернизирует газотранспортные сети Узбекистана

Экономика

Это обсудили на международной выставке

Ярославское предприятие модернизирует газотранспортные сети Узбекистана
Иллюстрация: Http://odk-gt.ru/
Делегация ОДК провела переговоры с представителями АО «Узбекнефтегаз»

Ярославль, 17 мая 2018, 16:52 — REGNUM  АО «ОДК-Газовые турбины» из Рыбинска Ярославской области примет в участие в масштабном проекте реконструкции и модернизации газотранспортных сетей Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ярославского предприятия.

Рыбинское предприятие принимает участие в 22-й международной выставке «Нефть и газ Узбекистана — Oil & Gas Uzbekistan 2018» (OGU 2018) в Ташкенте.

Делегация ОДК провела переговоры с представителями крупнейшего узбекского потребителя промышленного газотурбинного оборудования АО «Узбекнефтегаз», а также его дочерних компаний АО «Узтрансгаз», ООО «Нефтегазинвест», АО «Узнефтегаздобыча». Стороны обсудили вопросы участия ОДК в масштабном проекте реконструкции и модернизации газотранспортных сетей Узбекистана, выполнения капитальных ремонтов и поставки запасных частей для ранее поставленного оборудования российского производства.

Кроме этого, рыбинцы обсудили возможность локального выполнения части работ по текущим ремонтам газотурбинных двигателей в Узбекистане.

В период проведения выставки также запланированы переговоры с АО «Узбекэнерго» — крупнейшей интегрированной генерирующей компанией Узбекистана — по вопросам реализации подписанного годом ранее Меморандума о взаимопонимании и участия АО «ОДК» в проектах комплексного строительства в Республике Узбекистан тепловых электростанций на базе газотурбинных приводов с привлечением российского экспортного финансирования.

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Газодобыча и транспортировка газа
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