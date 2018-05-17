Якутия может потерять 40% федеральных дотаций

Якутск, , 16:51 — REGNUM Полный переход на модельный бюджет нанесет вред регионам Севера и Дальнего Востока. Об этом в интервью газете «Якутия» сообщил глава министерства финансов Республики Саха (Якутия) Валерий Жондоров.

«Сейчас фонд финансовой поддержки из федерального центра распределяется по следующему принципу — 70% по традиционной методике и 30% по модельному бюджету. Мы выступаем за то, чтобы это соотношение, или даже 50% на 50%, сохранилось на 2019−2020 годы, — заявил Валерий Жондоров. — Мы не можем допустить полного перехода, общий объем дотаций для субъектов ДФО снизится на 80 млрд рублей».

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Напомним, в 2016 году правительство РФ предложило новые механизмы и методы рассмотрения и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Расходные обязательства по этому принципу оцениваются по средним показателям расходов в каждой отрасли по всей России.

Для регионов с обусловленным удорожанием стоимости услуг, в том числе для Республики Саха (Якутия), были предложены корректирующие коэффициенты. Но власти северных и дальневосточных субъектов считают, что расчеты не совсем точно отражают их расходы, и более того, грозят снижением общего объема федеральных дотаций.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия при переходе на модельный бюджет может потерять около 30−40% дотаций. Об этом заявил представитель министерства экономики Якутии Вячеслав Маппыров:

«Чтобы отвечать новым потребностям исполнения поручений президента и председателя правительства страны, нам требуется как-то привести ситуацию в соответствие».

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Правительство Якутии сообщает, что Министерство финансов о рисках ввода модельного бюджета предупреждено. Вопросом урегулирования занимается рабочая группа, в которую входят представители других регионов Дальнего Востока.