СМИ: Еврокоомиссия предложила странам ЕС увеличить закупки СПГ в США

София, , 16:51 — REGNUM Европейская комиссия предлагает странам Евросоюза увеличить закупки в США сжиженного природного газа (СПГ) и расширить в ЕС необходимую инфраструктуру для этого. При этом в обмен Еврокомиссия надеется добиться от США отмены пошлин на сталь и алюминий для стран ЕС. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Накануне, 16 мая, в Болгарии состоялась встреча 28 лидеров стран — членов Евросоюза. На этой встрече лидеры Евросоюза обсуждали вопрос торговли стран наднационального объединения с США.

На этой встрече глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз обязательно сделает ответные шаги для защиты своих интересов в вопросе торговли с США, которые закрывают свои рынки заградительными пошлинами.

При этом Юнкер подчеркнул, что введённые США протекционистские меры нельзя оправдать соображениями национальной безопасности.

Эти заявления Юнкера были сделаны «на публику», а в закрытой части саммита глава ЕС предлагал пойти на компромисс с США и увеличить закупки американского СПГ в обмен на отмену пошлин на сталь и алюминий.

Стоит отметить, что в открытой части саммита председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что действия президента США Дональда Трампа разрушили последние иллюзии Евросоюза.