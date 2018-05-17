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В Госдуме предложили меры борьбы с монополизацией рынка лекарств

Экономика

Разрабатывается законопроект

В Госдуме предложили меры борьбы с монополизацией рынка лекарств
Ольга Зенькович © ИА REGNUM
Депутаты Госдумы

Москва, 17 мая 2018, 16:36 — REGNUM  Законопроект, направленный на борьбу с монополизацией рынка лекарств, готовится в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая, об этом сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев по итогам заседания фракционного координационного совета по законотворческой деятельности.

В частности, по словам Исаева, предлагается запретить заставлять контрагентов подписывать договор о том, что они получают лекарственные препараты у единственного поставщика.

Кроме того, прописывается запрет на продажу лекарств только через единственного дистрибьютора. Вводится и запрет исполнять частичные ограничения на продажу лекарств, исходя из санкционных законов, — Исаев не исключил введения иностранными государствами частичного запрета на участие в госзакпуках.

Одновременно законопроект предусматривает исключение ряда бюрократических препонов при регистрации лекарств.

Законопроект предлагается в развитие дискуссии, вызванной опасениями ввода ограничений или запрета на поставки лекарств из США и иных недружественных стран, подчеркнул парламентарий.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, наделяющий правительство полномочиями с согласия президента принимать ограничительные меры в ответ на санкции США.

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Фармацевтика и фармакология
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