Корейская нефтяная компания начинает геологоразведку в Узбекистане

Ташкент, , 16:51 — REGNUM На Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках месторождения «Юго-западный Гиссар» в Кашкадарьинской области Узбекистана к геологоразведочным работам приступает Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC). Об этом 17 мая сообщает «Sputnik Узбекистан».

16 мая в рамках международной выставки «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2018» был подписан протокол о вступлении в силу соглашения о проведении геологоразведочных работ между «Узбекнефтегазом» и KNOC.

Напомним, ранее корейская компания принимала участие в проектах добычи нефти, но в 2014—2015 годах вышла из них, ссылаясь на низкую экономическую эффективность. Общий объем инвестиций KNOC с 2010 по 2015 год составил $60 млн.

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