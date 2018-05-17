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Корейская нефтяная компания начинает геологоразведку в Узбекистане

Экономика

Документ о вступлении в силу соглашения был подписан 16 мая

Ташкент, 17 мая 2018, 16:51 — REGNUM  На Дехканабадском и Ташкурганском инвестиционных блоках месторождения «Юго-западный Гиссар» в Кашкадарьинской области Узбекистана к геологоразведочным работам приступает Корейская национальная нефтяная корпорация (KNOC). Об этом 17 мая сообщает «Sputnik Узбекистан».

16 мая в рамках международной выставки «Нефть и газ Узбекистана — OGU 2018» был подписан протокол о вступлении в силу соглашения о проведении геологоразведочных работ между «Узбекнефтегазом» и KNOC.

Напомним, ранее корейская компания принимала участие в проектах добычи нефти, но в 2014—2015 годах вышла из них, ссылаясь на низкую экономическую эффективность. Общий объем инвестиций KNOC с 2010 по 2015 год составил $60 млн.

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Экономика Узбекистана
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