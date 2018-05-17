Каждая восьмая костромская семья может взять авто в кредит

Кострома, , 16:25 — REGNUM 12,7% костромских семей могут позволить себе покупку нового автомобиля стоимостью 490 тысяч рублей, сообщает Kostroma.today. Такие данные опубликованы в рейтинге регионов России по доступности автомобилей, в котором Костромская область заняла 63 место.

«Новый автомобиль стоимостью 490 тысяч рублей может позволить себе лишь 12,7 процента костромских семей, машину за 1,2 миллиона рублей — 2,8 процента, а за 5 миллионов — 0,3 процента. В соседней Ярославской области дела обстоят лучше. Новенькое авто за 490 тысяч рублей могут купить почти 20 процентов ярославцев. В Ивановской области, наоборот, дела обстоят хуже — недорогую новую машину там могут себе позволить около 9,5 процентов местных жителей», — отмечают в новостном агентстве.

По словам авторов рейтинга, при определении долей семей, которые могут купить новый автомобиль в кредит учитывались их платежеспособность — возможность оплатить первоначальный взнос в 20%, последующие ежемесячные взносы, расходы на КАСКО, ОСАГО, топливо, обслуживание, ТО, покупку резины, налоги, платные парковки и другие.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале текущего года номинальная зарплата костромичей увеличилась на 11,9%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Номинальная зарплата в области составляла 26 тысяч 823 рублей.

Отметим, что в регионе на 9,7% увеличился реальный размер зарплаты. В среднем по Костромской области она обеспечивала 2,7 прожиточного минимума трудоспособного населения.

По данным статистиков больше всего зарабатывают костромичи, работающие в сферах:

Финансовые услуги — в 2,7 раза выше среднеобластного уровня; Операции с недвижимым имуществом — в 1,8 раза; Производство, передача и распределение электроэнергии — в 1,6 раза.

Отметим, что в последние дни расходы костромских автовладельцев выросли — в области заметно выросла стоимость бензина.

Читайте также: В Костромской области дорожает бензин