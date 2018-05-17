Якутия ищет средства на повышение МРОТ

Якутск, , 16:23 — REGNUM После подъема минимального размера оплаты труда (МРОТ) Якутии придется расставлять приоритеты при планировании бюджетных расходов. Об этом в интервью газете «Якутия» сообщил министр финансов Республики Саха (Якутия) Валерий Жондоров.

«По итогам 2017 года Фонд оплаты труда в расходах бюджета республики составил около 70 млрд, а в 2018 году — порядка 82 млрд рублей. Конечно, это требует усилий по структурированию наших расходов, проведению определенной политики бюджетных расходов, направленной на приоритизацию направлений», — заявил глава министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, решение уравнять МРОТ с прожиточным минимумом принял Совет Федерации. Новые правила начнут действовать с 1 мая 2018 года и коснутся 3 млн человек, из которых 1,6 млн работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Республика Саха (Якутия) — один из немногих субъектов, где с 2014 года МРОТ превышает уровень прожиточного минимума (на данный момент он составляет порядка 17 600 рублей). С учетом северных надбавок и районных коэффициентов МРОТ составляет около 27 000 рублей в центральной, средней зоне и до 31 000 рублей в арктических и северных районах.

Но после решения Конституционного суда РФ северные надбавки должны больше не могут быть «спрятаны» в МРОТ и должны начисляться сверху. Объём дополнительной финансовой нагрузки для Якутии с учётом районных коэффициентов, установленных на федеральном уровне, по предварительным расчетам, на 2018 год составляет 2,7 млрд рублей.

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В целом повышение оплаты труда охватывает в республике около 116 тысяч человек, занятых в бюджетной сфере. Как сообщил газете «Якутия» Валерий Жондоров, на повышение минимального размера оплаты труда в текущем году региону потребовалось дополнительно до 13 млрд рублей.

«Такие объемы для повышения МРОТ в первоначальном бюджете не были предусмотрены, и мы предприняли усилия по перераспределению средств. Аккумулировали порядка 11,2 млрд рублей, в том числе была учтена и дополнительная федеральная поддержка в размере 1,38 млрд рублей. При этом у нас сохраняется потребность порядка 2 млрд рублей».

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