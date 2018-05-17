Доходы Костромской области выросли на 290 миллионов рублей

Кострома, , 16:16 — REGNUM Доходы Костромской области за первый квартал 2018 года выросли на 290 миллионов рублей, сообщает ГТРК «Кострома». Профицит областного бюджета объясняют увеличением поступлений по налогам на доходы физических лиц, на прибыль и на транспорт.

Госдолг региона сократился на 250 миллионов, а «расходы на его обслуживание снизились вдвое». Таким образом, теперь доходы области превышают расходы почти на 450 миллионов рублей. Отметим, что в аналогичном периоде прошлого года, областной бюджет был в дефиците на 380 миллионов рублей.

«С января по март доходы казны региона достигли более 6 миллиардов рублей, что немного меньше четверти от годового плана. Объем поступлений по всем видам источников вырос на 8 процентов. В денежном выражении — это 290 миллионов рублей. Эксперты отмечают наибольший прирост по налогу на доходы физлиц — на 144 миллиона», — сообщает МК «Кострома».

Председатель областного комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам Олег Скобелкин отметил:

«Первый квартал заложил такой хороший тренд на весь 2018-ый год. Есть надежда, что и весь 2018-ый мы пойдем с плюсом, по налогу на прибыль пойдет плюс, и еще положительно, что у нас растут доходы муниципальных образований, это очень сильный фактор».

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область за 6 лет сократила долги почти в полтора раза. Чтобы снизить долги и увеличить поступления бюджет, Костромская область перешла на исчисление налога на имущество по кадастровой стоимости, налоговые льготы и ставки по транспортному налогу были пересмотрены.

«За прошедшие 6 лет (2012 — 2017 г.г.) кредиторскую задолженность консолидированного бюджета удалось сократить на 43,3% или на 883,3 млн. рублей, в том числе, по областному бюджету — почти в 8 раз. Доля просроченной кредиторской задолженности к собственным доходам консолидированного бюджета сократилась с 14,3% в 2012 году до 5,3% к началу 2018 года (или на 9%»), — отмечают в департаменте финансов Костромской области.

Отметим, что в ноябре 2017 года Костромская область получила из федерального бюджета около 12 млрд рублей в кредит под 0,1 процентов годовых. Деньги направлены на замещение кредитов, взятых областью у коммерческих банков.

Получив деньги, область взяла на себя обязательства перед Министерством финансов России. К концу 2017 года область должна была снизить размер долга по отношению к доходам до 140%, к 2019 году — до 120%.

Текущая ситуация в экономике области оценивается как устойчивая: в октябре 2017 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА присвоило области кредитный рейтинг BBB-(RU), прогноз «Стабильный».