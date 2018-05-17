Мэр Архангельска оказался беднее подчиненных

Архангельск, , 16:14 — REGNUM Чиновники архангельской мэрии отчитались о своих доходах за 2017 год.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мэр города Игорь Годзиш заработал за год 2,6 млн рублей, увеличив свой доход на 5%. Его супруга заработала всего 187 тысяч рублей.

Судя по декларациям, Игорь Годзиш не является самым состоятельным чиновников городской администрации. К примеру, его заместитель Николай Евменов в прошлом году заработал 2,9 млн рублей. Самый большой доход в мэрии задекларировал начальник управления инвестиций и перспективного развития Александр Зайцев — 4,7 млн рублей.

Напомним, самым богатым депутатом Архангельского областного Собрания в прошлом году стал Михаил Авалиани, заработавший 67 млн рублей.

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