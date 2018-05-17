В Казахстане «КазТрансОйл» будет обслуживать трубы КТК

Астана, , 16:32 — REGNUM Генеральный директор АО «Каспийский трубопроводный консорциум — К» (КТК-К) Николай Горбань и глава АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов подписали пятилетний контракт по техническому обслуживанию, ремонту и оперативному реагированию на объектах КТК-К, сообщает 17 мая Zakon.kz.

По словам Досанова, компания обеспечит надежную и бесперебойную работу нефтепровода, по которому в 2018 году планируется пропустить 60 млн тонн нефти. Для реализации проекта будут привлечены только специалисты из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2018 года Каспийский трубопроводный консорциум экспортировал 20,015 млн тонн нефти, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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