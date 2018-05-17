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В Казахстане растет количество старых автомобилей

Экономика

Доля автомобилей старше 10 лет составляет 61,5% от общего количества зарегистрированных транспортных средств

Астана, 17 мая 2018, 16:03 — REGNUM  По итогам первого квартала 2018 года в Казахстане насчитывалось 2,4 млн автомобилей старше десяти лет, что на 3,5% большем, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 17 мая аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Доля автомобилей старше 10 лет составляет 61,5% от общего количества зарегистрированных в республике автомобилей. Среди регионов Казахстана наибольший прирост старых автомобилей отмечается в Мангистауской области — 13,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля в Казахстане перестали регистрировать ввозимые на территорию республики транспортные средства, которые не соответствуют стандартам Евро-5.

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Экономика Казахстана
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