Четверг, 17 Мая 2018 года
16:23:39 МСК

МВФ будет требовать с Украины выплаты «налога на экономический рост»

Экономика

Если рост ВВП Украины превысит пороговые значения, Киеву придется выплачивать МВФ «налог на рост ВВП»

Киев, 17 мая 2018, 16:02 — REGNUM  После того, как прирост ВВП Украины составит 3−4%, страна должна будет платить Международному валютному фонду (МВФ) «налог в экономический рост», заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, сообщает 17 мая УНИАН.

По его словам, в 2015 году Киев и МВФ договорились, что с 3−4% роста ВВП Украина будет платить 15% от одного процента ВВП фонду, а если рост будет выше 4% — то 40% с одного процента.

Читайте также: Миссия МВФ проверит рынок ценных бумаг на Украине

Напомним, Украина и МВФ начали совместную программу в 2015 году сроком на четыре года. Киев не выполнил программу, получив немного больше половины положенного кредита.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз одобрил новый кредит Украине

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и МВФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить