МВФ будет требовать с Украины выплаты «налога на экономический рост»

Киев, , 16:02 — REGNUM После того, как прирост ВВП Украины составит 3−4%, страна должна будет платить Международному валютному фонду (МВФ) «налог в экономический рост», заявил глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, сообщает 17 мая УНИАН.

По его словам, в 2015 году Киев и МВФ договорились, что с 3−4% роста ВВП Украина будет платить 15% от одного процента ВВП фонду, а если рост будет выше 4% — то 40% с одного процента.

Читайте также: Миссия МВФ проверит рынок ценных бумаг на Украине

Напомним, Украина и МВФ начали совместную программу в 2015 году сроком на четыре года. Киев не выполнил программу, получив немного больше половины положенного кредита.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз одобрил новый кредит Украине