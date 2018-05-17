«Прорыв в ветроэнергетике»: в Ульяновск съехались эксперты отрасли

Ульяновск, , 15:51 — REGNUM 16−17 мая в Ульяновской области впервые проходит отраслевое мероприятие в сфере ветроэнергетики. Первый день форума собрал около двухсот профессионалов отрасли, представляющих энергетические компании, ветропарки, научные и исследовательские организации, федеральные органы власти и регионы. Организаторами мероприятия выступают правительство Ульяновской области и компания Vostock Capital при поддержке Корпорации развития региона.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, регион четыре года работает в этой сфере, и уже есть результаты.

«Во-первых, строятся ветропарки. Первый оптовый парк финской компании «Фортум» мощностью 35 мегаватт уже построен и даёт энергию в общую энергетическую сеть региона. Рядом с ним летом этого года «Фортум» и «Роснано» приступят к строительству второго ветропарка уже большего объема — на 50 МВт. Далее появится еще ряд ветропарков в разных районах области. Во-вторых, идет локализация производства компонентов для ветроэнергетической отрасли — компания «Вестас» создает в Ульяновске предприятие по производству лопастей для ветрогенераторов. И, в-третьих, реализуется подготовка кадров: на базе Ульяновского технического университета открыта специализированная кафедра ветроэнергетики», — рассказал глава региона.

Он также отметил, что в ближайшие два-три года в Ульяновске будут построены ветроэнергетические установки общей мощностью более 250 мегаватт. В перспективе пяти-шести лет планируется довести объемы до 600 мегаватт.

Заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Олег Токарев высоко оценил успехи Ульяновской области и сообщил о планах в области федеральной поддержки ветроиндустрии.

«Программа поддержки действует до 2024 года, решение о пролонгации пока не принято, но мы считаем, что её необходимо продлить, прежде всего, в части механизма договора поставки мощности. Проекты по строительству ветропарков по ряду объективных причин стартовали позже, чем планировалось, пока Ульяновск здесь первый, поэтому дальнейшая поддержка нужна, по крайней мере, до 2030 года. Итоговая мощность может составить 5−6 ГВт, на первом этапе она составила около 3,5 МВт», — рассказал Олег Токарев.

Он отметил, что планируется наращивать уровень локализации компонентов для ветроэнергетики, сейчас по нормативной базе он составляет 65%.

«Мы прорабатывали этот вопрос с компанией «Вестас» и другими игроками рынка и выяснили, что он может быть на порядок выше». — пояснил он.

Эксперты отрасли сошлись во мнении, что меры поддержки со стороны федерального правительства помогут развивать не только ветроэнергетику в целом и непосредственно энергетические мощности, но и энергетическое машиностроение — производство ветрогенераторов и их комплектующих. Как отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, если программа будет продлена до 2030 года, в ветроэнергетике будут созданы дополнительные мощности, это позволит привлечь новых инвесторов, которые разместят в России выпуск компонентов.

«Компаниям нужны гарантии рынка в том, что ветроэнергетика будет развиваться дальше. Вслед за «Вестасом» подтянутся производители более мелких комплектующих, степень локализации в России будет углубляться. Мы им можем предложить уникальные условия как в особой экономической зоне, так и в городе Димитровграде, где есть площадки для подобного рода компаний», — пояснил он.

Компания «Вестас» реализует в Ульяновске проект по созданию производства одного из ключевых компонентов ветрогенераторов — лопастей. Инвестиционное соглашение в сентябре прошлого года подписали правительство Ульяновской области, Корпорация развития и датская компания Vestas Wind Systems A/S.

Руководитель ООО «Вестас РУС» и ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» Кимал Юсупов подчеркнул, что проект по локализации производств ветроэнергетических установок компании на территории России является «прорывом в отрасли».

«Мы планируем разместить в России производство лопастей для ветроэнергетических установок, производство гондол и башен для ветроустановок. В Ульяновске будет расположено уникальное производство лопастей, и оно будет первым в России. На сегодняшний день идет строительство завода. Мы ведём эти работы при активной поддержке губернатора Ульяновской области и наших партнеров из «Роснано». До конца этого календарного года планируем запустить производство», — сообщил он.

В дискуссиях форума участие приняли российские и зарубежные компании, связанные со сферой энергетики, планами по использованию ветроэнергетических ресурсов поделились представители Мурманской области, Ставропольского края, опыт создания ветростанций представили участники из Республики Крым. С докладом о тенденциях российского рынка ветроэнергетики выступил председатель Российской Ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов, планами по строительству ветропарков на ближайшее будущее поделились «РОСНАНО» и «Фортум», создавшие совместный Фонд развития ветроэнергетики.

Второй день форума проходит в формате экскурсий. Участники посетят ветропарк компании Fortum мощностью 35 МВт, станкостроительный завод японско-немецкого концерна DMG MORI c объектами малой ветро‑ и солнечной энергетики и Ульяновский нанотехнологический центр.