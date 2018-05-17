Профсоюзы учителей Литвы выдвинули требования и готовятся к забастовке

Вильнюс, , 15:47 — REGNUM Профсоюз работников просвещения 18 мая готовит предупредительную двухчасовую забастовку учебных заведений, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 мая. Забастовка объявляется, так как, по утверждению профсоюза, не выполняются обещания, выдвинутые правительству и министерству образования и науки Литвы.

Забастовку учителей и выдвигаемые ими требования поддерживает движение медиков Литвы, движение ассоциаций гуманитарных и социальных наук, ассоциация социальных работников Литвы, национальное объединение профсоюзов должностных лиц, профсоюз работников таможни, Вильнюсский профсоюз работников просвещения, Клайпедское объединение профсоюза учителей и работников просвещения Литвы.

Забастовка объявляется, так как не выполняются обещания, выдвинутые правительству и министерству образования и науки:

Немедленно на 20% поднять зарплаты педагогическим и непедагогическим специалистам, работающим в учебных заведениях. Предусмотреть программу повышения зарплат с конкретными числами и сроками;

В отраслевом коллективном договоре договориться по поводу четких и конкретных принципов оплаты учительского труда;

Предусмотреть не менее шести неконтактных часов на ставке педагогов дошкольных и предшкольных учреждений;

Сократить число детей в детсадовских группах и школьных классах.

Заместитель профсоюза работников просвещения Литвы Витутас Силванавичюс сегодня на созванной пресс-конференции сказал, что те, кто подготавливают модель работы сотрудников сферы просвещения, утверждая, что зарплаты учителям итак резко растут, манипулируют, так как подсчитывают рабочую нагрузку в годовых рабочих часах, а не недельных.

По его подсчетам, учителям в неделю придется работать на 2,5 часа больше, чтобы получать такую же зарплату.

Среди недостатков планируемой модели Силванавичюс упомянул и оставляемое слишком большое пространство для руководителей школ решить относительно количества уроков конкретного учителя за ставку.

Председатель профсоюза работников просвещения Литвы Андрюс Навицкас на пресс-конференции сказал, что в пятницу 18 мая в предупредительной забастовке должны принять участие около 1000 педагогов из 52 учебных заведений страны.