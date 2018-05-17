В Приморье обнаружена «антибактериальная» клубника из Китая

Москва, , 15:47 — REGNUM В партии китайской клубники, поступившей в Приморский край, найдены антибиотики. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

По его словам, существующую систему обеспечения безопасности в сфере сельскохозяйственного импорта придётся менять. По его словам, зачастую заграничные фрукты подолгу не портятся, так как их перед упаковкой обливают антибактериальными растворами. Данкверт подчеркнул — на сегодняшний день такие методы никак не урегулированы с точки зрения российского законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Россельхознадзоре отметили учащение попыток провоза на территорию РФ заражённой вредителями турецкой растительной продукции.

Недавно был предотвращен ввоз на территорию России турецких помидоров общим весом 70,7 тонны с карантинным для Евразийского экономического союза объектом — южноамериканской томатной молью.

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