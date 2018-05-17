Аэропорт «Киев» нуждается в капитальном ремонте

Киев, , 15:37 — REGNUM Аэропорт «Киев» начнут ремонтировать через 2−3 года, заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский, сообщает 17 мая УНИАН.

По его словам, через 2−3 года взлетно-посадочная полоса аэропорта будет полностью изношена, поэтому ее необходимо будет отремонтировать. В ходе капитального ремонта полосу удлинят на 600 м, что позволит принимать новые самолеты. На реконструкцию полосы понадобится порядка 84 млн евро, работы займут около года.

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Напомним, аэропорт «Киев» им. И. Сикорского работает на Украине с 1924 года. В 2012 году была проведена реконструкция аэропорта, в нем добавили новые терминалы.

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