Введение новых санкций США негативно скажется на рубле

Москва, , 15:33 — REGNUM ИА REGNUM

В рамках текущей недели рублю удается удерживать ранее завоеванные позиции. И, хотя наблюдается ежедневная волатильность, за неделю разброс составил чуть более рубля: от 61,38 до 62,59 рубля за доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Алла Жидкова.

С 14 мая стартовал период оплаты налогов предприятиями после сдачи деклараций о доходах. Это всегда позитивный фактор для российской валюты, так как львиную долю поступлений в бюджет формируют экспортные компании, которые сбрасывают валютную прибыль для формирования этих платежей.

«Хотя сильного укрепления рубля не произошло, даже с учетом высоких нефтяным цен. Это связано с тем, что ЦБ РФ нивелировал этот фактор очередным пополнением запасов валюты «на черный день» в размере 16,2 млрд рублей», — пояснила Жидкова.

Кроме того, после значительного перерыва ЦБ РФ снова вбросил в рынок «горячие» ОФЗ для увеличения спроса на рубль, но план сработал нечётко. Ведомству удалось собрать около 30 млрд рублей при прогнозе в 40 млрд рублей, а покупки принесли бюджету лишь 21,4 млрд рублей.

По ее мнению, до конца недели можно ожидать попыток продавить курс американской валюты до уровня 60−61 рублей, благодаря налоговому периоду и рынку нефти.

«Единственным катализатором резкого роста курса доллара может стать неожиданное введение новых санкций США по отношению к России. Такая угроза существует, так как 17 мая Дональд Трамп поставил такую задачу перед своими подчиненными. В этом случае вполне реально увидеть курс доллара выше 62,70−63,50 рубля уже 18 мая», — считает эксперт.

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