Чистый популизм – экономист о законопроекте, карающем за исполнение санкций

Москва, , 15:36 — REGNUM Болезненная реакция российских властей на санкции заставляет усомниться в том, что они были безвредны для экономики РФ, считает эксперт Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя законопроект, предусматривающий наказание за исполнение санкций и содействие их введению.

«Первый момент касается не экономики, а таких непонятных критериев, вроде «публикации информации, которая способствует принятию санкций», — сказал Григорьев. — Иными словами, если некто опубликует информацию, что какой-то член правительства располагает незаконными офшорами, и после этого будут приняты санкции, и тому эти офшоры обрубят, то будет ли считаться, что этот некто способствовал принятию санкций и должен в итоге понести наказание?»

Кроме того, экономист обратил внимание на то, что правительственные чиновники не раз уверяли жителей РФ, что нам от санкций только лучше.

«Как говорил Сергей Иванов, если бы санкций не было, их бы следовало придумать, — отметил Григорьев. — Мол, и сельское хозяйство стало развиваться, и импортозамещение. Но почему же тогда такая нервная реакция? Кроме того, это ложится в тренд вечных печальных рассуждений: «Как же так, мы же хотим быть частью мирового рынка, даже вступили в ВТО и выходить не планируем, несмотря ни на что, а нас шпыняют и ограничивают?»

Что касается экономического эффекта, то здесь, по мнению специалиста, есть два момента.

«Первое, естественно, если вы Виктор Вексельберг или какой-то другой предприниматель, приближенный к власть имущим, то государство будет о вас заботиться как следует и пропасть вам не даст, — пояснил экономист. — Вам будут выдавать миллиарды кредитов, и вообще все силы национальной экономики бросят на ваше спасение. Второе, если вы не Вексельберг, а ваше предприятие более скромное, то, например, вы можете быть объективной реальностью поставлены в условия, когда вам нужно сотрудничать с иностранными компаниями и с мировым рынком. Здесь вы, хотите или нет, но должны следовать правилам, которые там установлены. В том числе санкционным. Власть вам как бы говорит: «Вы должны следовать правилам, помощи вам не гарантируем, внутренний рынок, на который вы могли бы переориентироваться, мы развивать тоже не будем». То есть, не считая чисто популистского эффекта закона, это наглядная иллюстрация того, что правила вроде бы для всех, но для особо приближённых к правительству они иные».

Напомним, что 17 мая Госдума РФ должна рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США. Согласно этому документу, устанавливается уголовная ответственность до четырёх лет лишения свободы за исполнение санкций иностранных государств на территории РФ, а также за содействие введению антироссийских санкций.

Предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штрафы до 600 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект также предусматривает наказание для граждан РФ, которые способствуют введению ограничительных мер против России в виде лишения свободы на срок до трёх лет и штрафа до 500 тыс. рублей.

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