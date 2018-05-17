«Газпром» может взыскать с Молдавии еще $0,5 млрд долга за газ

Кишинёв, , 15:32 — REGNUM «Газпром» подал в международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России новый иск против АО Moldovagaz с требованием о взыскании задолженности за поставленный по контракту с Молдавией газ в размере $475,8 млн. Как сообщило молдавское издание MoldStreet, речь идет о долге за газ, поставленный в 2015 году, при этом более 95% суммы — долг за газ, потребленный в Приднестровье.

Это уже 13-й иск «Газпрома» о взыскании исторических долгов с Moldovagaz. Предыдущие 12 были удовлетворены, общая сумма, подлежащая взысканию по ним превысила $5 млрд, около 95% из которых — за газ, потребленный в Приднестровье. Действий по непосредственному взысканию денег «Газпром» пока не предпринимал.

ИА REGNUM напоминает, что собираемые властями ПМР деньги за газ на протяжении многих лет не переводятся «Газпрому», а перечисляются на специальный счет, которым распоряжаются власти ПМР, в результате был накоплен значительный долг.

В соответствии с действующим соглашением между Молдавией и «Газпромом», разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусмотрено. Однако правительство Молдавии не раз выступало за такое разделение и перевод долга Приднестровья за потребленный газ с компании «Молдова-газ» на «Тираспольтрансгаз».

Власти Молдавии не признают приднестровский долг за газ, утверждая, что это долг «Молдовагаза» перед «Газпромом», а поскольку контрольный пакет «Молдовагаза» контролируется самим «Газпромом», то «Газпром» должен эти деньги сам себе.

В то же время президент Молдавии Игорь Додон в ходе состоявшегося в середине января 2017 года визита в Москву признал, что $0,5 млрд молдавского долга за российский газ и около $6 млрд. приднестровского газового долга являются «общим долгом Молдавии».

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