Банк России в два раза увеличил выплату по европротоколу

Москва, , 15:21 — REGNUM В России в правила ОСАГО внесут изменения, связанные с совершенствованием процедуры оформления документов о ДТП без участия сотрудников ГИБДД Соответствующий документ утвердил Центробанк РФ, сообщается на сайте регулятора.

Так, с 1 июня 2108 года по закону максимальная сумма выплаты по европротоколу будет увеличена в два раза — до 100 тыс. рублей для всех регионов России, кроме Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этих города с 2014 года действует безлимитный европротокол.

Одно из нововведений — можно воспользоваться европротоколом даже при наличии разногласий между участниками ДТП. Для этого обстоятельства аварии необходимо зафиксировать техническими средствами контроля или с помощью специального мобильного приложения. Также внtсены и другие изменения, они опубликованы на сайте ЦБ РФ.

По данным ЦБ РФ, в России около 30% ДТП оформляется в упрощенном порядке. В 2017 году общая сумма выплат по европротоколу составила 7,68 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) могут вырасти с 1 августа 2018 года: ЦБ РФ собирается изменить базовые тарифы и коэффициенты к ним.

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