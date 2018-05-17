Из-за махинаций таможенников Киргизии бюджет ЕАЭС потерял 227 млн рублей

Бишкек, , 15:20 — REGNUM Коррумпированные киргизстанские таможенники за год и четыре месяца нанесли бюджету Евразийского экономического союза нанесен экономический ущерб в размере свыше 250 млн сомов (около 227,3 млн рублей). Об этом сообщил пресс-центр государственной таможенной службы Киргизии.

В ходе расследования были выявлены случаи несанкционированного проникновения в автоматизированную информационную таможенную систему и фиктивных процедур транзита без фактического перемещения товаров и транспортных средств по территории республики.

Отмечается, что всего за 2017 год и четыре месяца 2018 года на рассмотрение в генеральную прокуратуру и госкомитет нацбезопасности Киргизии было направлено 11 материалов по 72 фактам «лже-экспорта» и «лже-транзита». Возбуждено 6 уголовных дел.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2017 года генпрокуратура Киргизии выявила многочисленные факты использования недобросовестными киргизстанскими таможенниками преступной схемы для контрабанды зарубежных товаров. В результате бюджет ЕАЭС недосчитался около 26,4 млн сомов (24 млн рублей по текущему курсу).

Также надзорное ведомство в январе 2018 года информировало о том, что коррумпированные сотрудники таможни оформляли остававшиеся в Киргизии товары как транзитные, нанеся бюджету Евразийского альянса ущерб на сумму свыше 143 млн сомов (130 млн рублей).