ВТБ оценил свои возможные потери от последних санкций США

Москва, , 15:21 — REGNUM Аналитики российского банка ВТБ считают, что введённые администрацией США в апреле антироссийские санкции затронут менее 2% совокупного объема активов финансовой организации. Об этом гласят данные отчета группы ВТБ за I квартал 2018 года.

Поскольку общий объем активов группы ВТБ оценивается в 13,1094 трлн рублей, это означает, что максимальная сумма рисков банка — примерно 260 млрд рублей. Добавим, ранее Сбербанк оценил свои риски от санкций менее чем в 2,5% от общего объема активов, что составляет до 585 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля министерство финансов США ввело в действие новый пакет канкций против РФ. В «чёрные списки» были внесены 26 физических и 15 юридических лиц, имеющих отношение к РФ.

В перечень оказались внесены владелец «Русала» Олег Дерипаска, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер, председатель правления ВТБ Андрей Костин, член Совета Федерации Сулейман Керимов, миллиардер Виктор Вексельберг, член правления «Сибура» Кирилл Шамалов и другие.