ЕС выделил €16 млн на реабилитацию урановых хвостохранилищ в Средней Азии

Бишкек, , 15:14 — REGNUM На реабилитацию восьми урановых хвостохранилищ в Среднеазиатском регионе требуется не менее €70 млн (свыше 5,1 млрд рублей). Об этом заявила депутат парламента Евросоюза Мишель Риваси сегодня, 17 мая, выступая на тематической международной конференции.

«Евросоюз выделил €16 млн (около 1,2 млрд рублей), но этого недостаточно чтобы реанимировать три хвостохранилища в Киргизии, три в Таджикистане и два в Узбекистане», — сообщила она.

Также Риваси отметила необходимость обновить резолюцию генеральной ассамблеи ООН, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества по решению проблем урановых хвостохранилищь в Центральной Азии.

Помимо этого, представитель европаламента акцентировала внимание на проблеме заброшенных шахт в городе Майлуу-Суу, расположенном на юге Киргизии.

По ее словам, если уже сейчас не начать предпринимать меры по их рекультивации, то в случае какого-либо природного катаклизма, все радиоактивные и токсичные вещества из этих шахт могут распространиться по Ферганской долине.

«Кроме того, сейчас нужно обратиться к российской корпорации «Росатом» с тем, чтобы они представили точные карты бывших шахт, которые эксплуатировались в Майлуу-Суу. Это было бы хорошим доказательством открытости России к решению проблем уранового наследия Центральной Азии», — подытожила Мишель Ривази.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии насчитывается 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства.

При этом на попечении министерства чрезвычайных ситуаций республики находятся только 33 хвостохранилища и 25 горных отвалов, в которых хранятся 6,2 млн кубических метров радиоактивных и еще 5,7 млн кубометров токсичных отходов.