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Россия и Китай наращивают сотрудничество с Ираном

Экономика

Москва будет обсуждать с Тегераном зону свободной торговли

Тегеран, 17 мая 2018, 15:24 — REGNUM  Россия и Китай наращивают экономическое сотрудничество с Ираном в условиях санкций Соединенных Штатов, сообщает 17 мая Agence France-Presse.

Россия планирует начать переговоры с Тегераном о зоне свободной торговли, в свою очередь, китайская нефтяная компания CNPC готова заменить французскую Total на иранском рынке, в случае ее ухода после наложения на Иран санкций.

Напомним, президент США Дональд Трамп принял решение выйти из ядерной сделки с Ираном, что означает возобновления режима санкций, который, в первую очередь, коснется компаний ЕС.

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