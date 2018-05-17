Четверг, 17 Мая 2018 года
16:30:01 МСК

Банк ВТБ закрыл сделку по продаже пакета акций сети ресторанов Burger King

Экономика

ВТБ продал пакет акций в 16,62% в феврале 2018 года

Москва, 17 мая 2018, 15:01 — REGNUM  Банк ВТБ продал свою долю в сети ресторанов Burger King в России, сумма сделки составила 4,6 млрд рублей, свидетельствуют данные из отчетности кредитной организации за первый квартал 2018 года.

ВТБ продал пакет акций в 16,62% в феврале 2018 года. Покупатель акций компании Burger King Russia (Cyprus) Ltd не называется.

По данным кипрского реестра, новым владельцем пакета стала зарегистрированная на Кипре Xomeric Holdings Ltd, пишет РБК. О том, что ВТБ собирается продать свою долю, сообщалось в отчете банка за 2017 год.

После сделки у структуры ВТБ осталось 19,98% Burger King Russia. Сети принадлежат более чем 550 ресторанов в России. По итогам 2017 года выручка сети выросла на 35% и составила 29,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 900 млн рублей (выросла в девять раз).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Крупный бизнес
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить