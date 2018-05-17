Против наказаний за санкции выступили производители бытовой техники

Москва, , 14:53 — REGNUM Законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за соблюдение санкций, в случае его принятия может ударить по иностранным инвесторам производителей бытовой техники. В итоге они могут просто уйти с российского рынка. Обеспокоенность ситуацией высказала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, которая обратилась с соответствующим письмом к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Если иностранные инвесторы начнут сворачивать свою работу на российском рынке, это может привести к сокращению инвестиций, потерей рабочих мест и ухудшением конкурентной среды, пишет РБК со ссылкой на обращение. В связи с этим представители РАТЭК попросили Володина отложить принятие этого законопроекта. Письмо подписано президентом ассоциации Александром Онищуком.

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Как сообщало ИА REGNUM, на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект о контрасанкциях, который в том числе включает поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за соблюдение санкций, а также за пособничество во введении санкций. Максимальный штраф составит 600 тыс. рублей и предусматривает тюрьму на срок до четырёх лет.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении должно было состояться сегодня, 17 мая, однако в связи с поступившим обращением Российского союза промышленников и предпринимателей Госдума приняла решение отложить обсуждение пакета контрсанкционных законопроектов. Дискуссия продолжится 23 мая на заседании совета по законотворчеству, к консультациям будут привлечения представители бизнеса и гражданского общества.

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