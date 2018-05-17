«Летняя зима»: в Свердловской области началась посевная кампания

Екатеринбург, , 14:52 — REGNUM На всей территории Свердловской области началась посевная кампания. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте информационной политики региона.

Как отмечает министр агропромышленного комплекса и продовольствия области Дмитрий Дегтярев, яровой сев уже проведён на площади 31 тыс гектаров. Из них зерновых и зернобобовых культур 26 тыс., кормовых — 2 тыс., технических культур уже 2 тыс., а картофеля и овощей — 1 тыс.

План по посевной пока выполнен всего на 6,4%. Министр отметил, что причиной этого стало гораздо более позднее начало кампании.

«Физиологическое созревание почвы сдерживалось холодной погодой, частыми осадками третьей декады апреля. В результате чего, верхний слой почвы находился в переувлажненном состоянии, что привело к сдерживанию интенсивности проведения полевых работ», — сказал Дегтярёв.