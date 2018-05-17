Бийские энергетики готовы продлить отопительный сезон

Бийск, Алтайский край, , 06:38 — REGNUM Бийские теплоэнергетики напомнили горожанам о возможности продлить отопительный сезон. Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании, в связи с погодными условиями начало гидравлических испытаний тепловых сетей в Бийске были перенесены с 14 на 21 мая. Это, в свою очередь, дало возможность до 21 мая продлить подачу тепла в жилые дома и учреждения города.

«Уже не в первый раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда после обнародования распоряжения администрации города о прекращении отопительного сезона возникает необходимость корректировки сроков завершения отопительного сезона. Мы, в свою очередь, напоминаем жителям города Бийска, а также представителям предприятий и организаций всех форм собственности о том, что располагаем технической возможностью беспрепятственной подачи тепла до начала гидравлических испытаний, — пояснил директор компании «БийскэнергоТеплоТранзит» Дмитрий Тяглов. — Разумеется, весь полезный отпуск тепла будет фиксироваться приборами учета тепловой энергии, и на основании их показаний потребителям необходимо будет произвести соответствующую оплату за полученную услугу».

Своим правом на получение услуги теплоснабжения после официального окончания отопительного сезона воспользовались 30 многоквартирных домов, 3 школы, 17 детских садов и 5 медицинских учреждений Бийска.

Руководитель теплосетевого подразделения в городе Бийске также подтвердил, что у теплоэнергетиков нет юридически обоснованных причин для отказа в предоставлении потребителям услуги по подаче тепла, так как постановление администрации города об отключении объектов в связи с завершением отопительного сезона имеет рекомендательный характер, а собственники зданий и сооружений в соответствии с действующим законодательством вправе самостоятельно принимать решение о прекращении или возобновлении потребления тепловой энергии.

Схема циркуляции теплоносителя от Бийской ТЭЦ, в свою очередь, предусматривает возможность включать и выключать отопление в отдельном здании на протяжении всего года. Исключение составляют только периоды гидравлических испытаний и ремонтов на тепловых сетях, связанные с прекращением горячего водоснабжения.

Специалисты компании «БийскэнергоТеплоТранзит» обратились к потребителям услуг — как к физическим, так и юридическим лицам — с убедительной просьбой соблюдать порядок информирования ресурсоснабжающей организации о своих намерениях продлить отопительный сезон, а не заниматься самовольным повторным подключением к системе теплоснабжения. Это чревато возникновением проблем в регулировке режимов работы тепловых сетей.

Отметим, Сибирская генерирующая компания в феврале 2018 года приобрела 78% акций компании СИБЭКО, в состав которой входят компании «Бийскэнерго» и «БийскэнергоТеплоТранзит». В настоящий момент происходит интеграция бийских энергокомпаний в структуру СГК.