В Севастополе начался избирательный снос развлекательных заведений

Севастополь, , 14:30 — REGNUM Правительство Севастополя требует снести известный ночной клуб, который, по мнению чиновников, был построен незаконно. Об этом 16 мая на заседании местного правительства сообщил директор городского департамента по имущественным и земельным отношениям Рустэм Зайнуллин.

В частности, по его словам, речь идёт о заведении «Калипсо», расположенном на площади 300-летия российского флота.

«Строение имеет признаки самовольной постройки. Разрешённое использование данного объекта, право собственности которого зарегистрировано в 2014 году, — размещение объектов торговли. В результате обследования установлено, что часть строения возведена на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, а часть здания выходит за пределы земельного участка», — уточнил чиновник, отметив, что департамент по имущественным и земельным отношениям города обратился в суд с иском о сносе здания.

Он также подчеркнул, что, несмотря на судебное разбирательство, собственник продолжает возведение новой пристройки на площади 70 квадратных метров с выходом на городскую землю — на парковочное пространство. С требованием о её сносе также направлен в суд соответствующий иск.

Напомним, что одновременно с этим недостроенный торговый центр «Диалог», возведение которого было «заморожено» более 10 лет назад, в правительстве сносить не планируют, при том, что за его демонтаж давно выступают депутаты Заксобрания города. По данным департамента архитектуры и градостроительства, окончательно судьба ТЦ разрешится лишь к концу текущего года, когда завершаться все судебные процессы по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года правительство Севастополя подготовило список 50 капитальных строений, подлежащих сносу по решениям судов. В него включены в том числе около 10 жилых домов, признанных самовольными постройками.

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