Около 1,5 тыс. SIM-карт изъято из незаконного оборота за апрель

Москва, , 14:23 — REGNUM В России в апреле 2018 года пресечена незаконная реализация 1478 SIM-карт операторов мобильной связи. Всего проведено 165 проверок. Составлено 122 протокола об административных правонарушениях, сообщили в Роскомнадзоре.

Среди операторов мобильной связи наибольшее количество незаконных SIM-карт изъято у «МТС» — 676 и «Т2 Мобайл» — 338. У «ВымпелКома» конфисковано 304 карты. У «МегаФона» — 128 SIM-карт, у других операторов связи изъято 32 карты.

Напомним, с 1 июня 2018 года вступают в силу поправки в ФЗ «О связи», призванные сократить объемы незаконной реализации SIM-карт. Так, услуги мобильной связи смогут получать только те абоненты, сведения о которых будут предоставлены оператору связи.

Подробнее: Обладателей анонимных SIM-карт будут идентифицировать через госуслуги

Как сообщало ИА REGNUM, операторы связи получат доступ к системе идентификации пользователей через портал госуслуг. Доступ позволит операторам подтверждать личность обладателей анонимных SIM-карт.

Читайте также: Более 90 тыс. SIM-карт изъято из незаконного оборота в РФ