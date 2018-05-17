США и Узбекистан подписали соглашения почти на $5 млрд

Вашингтон, , 14:20 — REGNUM В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США между компаниями двух стран подписаны соглашения на сумму $4,8 млрд, сообщает 17 мая издание UZ24.

17 мая в отеле «Уиллард Интерконтиненталь» состоялась встреча узбекистанкой делегации с представителями деловых и научных кругов США. В рамках встречи Мирзиёев высоко оценил результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая состоялась встреча Мирзиёева и Трампа, в ходе которой отношения между США и Узбекистаном были названы стратегическими. Принято также совместное заявление «Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства».

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