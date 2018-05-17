Четверг, 17 Мая 2018 года
14:35:35 МСК

США и Узбекистан подписали соглашения почти на $5 млрд

Экономика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев высоко оценил результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом

Вашингтон, 17 мая 2018, 14:20 — REGNUM  В рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США между компаниями двух стран подписаны соглашения на сумму $4,8 млрд, сообщает 17 мая издание UZ24.

17 мая в отеле «Уиллард Интерконтиненталь» состоялась встреча узбекистанкой делегации с представителями деловых и научных кругов США. В рамках встречи Мирзиёев высоко оценил результаты переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая состоялась встреча Мирзиёева и Трампа, в ходе которой отношения между США и Узбекистаном были названы стратегическими. Принято также совместное заявление «Узбекистан и США: начало новой эры стратегического партнерства».

Читайте ранее в этом сюжете: США и Узбекистан подпишут соглашения на $8,5 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
США в Средней Азии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить