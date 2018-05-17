Куда поехать отдыхать? Названы самые дешёвые морские курорты

Москва, , 14:16 — REGNUM Летом 2018 года качественно и недорого отдохнуть за рубежом, как выяснилось, все-таки можно. По данным Skyscanner, эксперты которого рассчитали расходы на двухнедельный отпуск для двоих взрослых со «средними» запросами (включая авиабилеты, проживание и дополнительные расходы). Имеется в виду, что отдыхающие живут в недорогой гостинице или снимают квартиру, едят в кафе и иногда в ресторанах, самостоятельно ездят по интересным местам.

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Так, среди зарубежных направлений самыми бюджетными оказались курорты Абхазии. Две недели в этой стране обойдутся около $1 тыс. из расчёта дневного бюджета в $70 (из него жильё — $24, питание — $27, транспорт и развлечения — $19). Не намного дороже оказались курорты Краснодарского края. Тут придётся потратить в день $72. На несколько долларов больше обойдётся день отдыха в Крыму.

Добавим, что среди зарубежных направлений после Абхазии выгоднее всего ехать в Азербайджан и Вьетнам, а дешевле всего в России будет стоить отдыха на Азовском море. Здесь дневной бюджет на двоих составит $64. Самое дешевое время для пляжного отдыха май и сентябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Топ-10 самых популярных курортов в России вошли пять курортов Краснодарского края, три курорта Крыма и по одному курорту Ставропольского края и Калининградской области.

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