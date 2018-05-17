Мосгордума одобрила снижение налога для автопроизводителей

Москва, , 13:58 — REGNUM Мосгордума приняла законопроект, снижающий ставку налога на прибыть для автопроизводителей. В первую очередь изменения коснутся компании Renault, которая работает в Москве.

Согласно законопроекту, налог на прибыль снизится в 2018—2020 годах с 17% до 12,5%. Платить меньше будут организации, имеющие статус производителя автотранспортных средств и работающие на территории Москвы.

По мнению законодателей, снижение налога поспособствует развитию автомобильной промышленности в Москве.

Читайте также: Власти Москвы продлили льготы для завода Renault

Ранее власти Москвы продлили льготы по аренде земельных участков в пределах Москвы, на которых располагаются предприятия завода Renault.