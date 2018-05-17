Четверг, 17 Мая 2018 года
14:37:20 МСК

Мосгордума одобрила снижение налога для автопроизводителей

Экономика

Налог на прибыль снизится в 2018-2020 годах с 17% до 12,5%

Москва, 17 мая 2018, 13:58 — REGNUM  Мосгордума приняла законопроект, снижающий ставку налога на прибыть для автопроизводителей. В первую очередь изменения коснутся компании Renault, которая работает в Москве.

Согласно законопроекту, налог на прибыль снизится в 2018—2020 годах с 17% до 12,5%. Платить меньше будут организации, имеющие статус производителя автотранспортных средств и работающие на территории Москвы.

По мнению законодателей, снижение налога поспособствует развитию автомобильной промышленности в Москве.

Читайте также: Власти Москвы продлили льготы для завода Renault

Ранее власти Москвы продлили льготы по аренде земельных участков в пределах Москвы, на которых располагаются предприятия завода Renault.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить