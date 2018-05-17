ЕАЭС и Китай подписали соглашение о сотрудничестве

Астана, , 13:59 — REGNUM В рамках астанинского экономического форума страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, которое основывается на принципах Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает 17 мая «Казинформ» со ссылкой на председателя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тиграна Саркисяна.

По его словам, документ предполагает создание совместного комитета на министерском уровне, определяет взаимодействие между таможенными органами сторон, расширяет основы использования электронных документов и уточняет сферы сотрудничества.

Напомним, 14 мая в ЕАЭС сообщили, что ЕЭК планирует подписать соглашение с Китаем. Кроме этого, Союз подпишет соглашение с Ираном о создании зоны свободной торговли.

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