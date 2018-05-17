Законопроект о контрсанкциях не стал «законом Жириновского»

Москва, , 13:53 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект об ответных мерах на санкции недружественных стран, при этом парламентарии отказались назвать его «законом Жириновского» по аналогии с «законом Димы Яковлева», передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Документ расширяет инструментарий правительства по введению контрсанкционных мер. Ко второму чтению инициатива была доработана, в частности, депутаты исключили норму, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием. В первоначальной редакции законопроекта предусматривал препятствия для работы российских компаний, если иностранцы владеют 25% и более их капитала, такие требования ставили под угрозу возможность участия в государственных и муниципальных закупках и в приватизации.

В ходе дискуссии депутаты от ЛДПР предложили изменить и название проекта закона, дополнив его словами «закон Владимира Вольфовича Жириновского».

«Мы знаем прекрасно, есть закон санкций американский, называется он «Закон Магнитского», есть известнейший, при всем уважении к Ирине Анатольевне, «Закон Яровой», ну и мы считаем, что данный закон может звучать и носить название «Закон Владимира Вольфовича Жириновского», — привел аргумент депутат Вадим Деньгин (ЛДПР).

Большинство парламентариев поправку не поддержали.

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Госдума приняла закон, в котором нет перечня конкретных контрсанкционных мер, которые может предпринять правительство по согласованию с президентом.

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