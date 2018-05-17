В Литве резко повысили штрафы за уклонение от налогов

Вильнюс, , 13:48 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 17 мая, принял инициированные президентом поправки к закону об администрировании налогов, в которых устанавливаются новые штрафы лицам, которые не могут обосновать источники имеющихся доходов, и тем, кто повторно совершает налоговые нарушения, сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента.

По словам президента Дали Грибаускайте, незаконное обогащение, повторные налоговые нарушения наносят огромный вред государству, лишают общество веры в справедливость и честность, увеличивают социальную изоляцию. Поэтому правовое регулирование должно гарантировать, чтобы лицам было невыгодно уклоняться от уплаты налогов, чтобы штрафы за налоговые нарушения не были символическими.

Доходы неясного происхождения ежегодно составляют почти треть всех доходов жителей, установленных во время налоговых проверок. По данным Государственной налоговой инспекции, такие доходы, источники которых не обоснованы, только за последние два года составили почти 40 млн евро.

Инициированные президентом поправки предусматривают, что лицам, которые не могут объяснить происхождение доходов, будет назначен штраф в размере от 50% до 100% от присчитанной суммы подоходного налога. За повторные нарушения размер штрафа будет увеличиваться в два раза.

В законе, который действовал раньше, был установлен один размер штрафа за любое налоговое нарушение — от 10% до 50% от неполученной суммы налогов. Но в судебной практике почти всегда назначались минимальные штрафы, то есть всего 10%.

Более крупные штрафы за тяжкие налоговые нарушения назначаются и в странах Организации эконмического сотрудничества и развития. Например, а Австрии, Дании, Великобритании штрафы за налоговые нарушения могут достигать 200% от неуплаченной суммы налогов.

Поправки к закону вступят в силу с 1 января 2018 года.